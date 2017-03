Titularizar activos para captar fondos. La revolución financiera que experimenta la industria del fútbol

Pero acudir a Wall Street no es fácil y no está al alcance de cualquier empresa de fútbol. Las estrategias financieras que nacen desde los fondos no son una solución general para mejorar la situación económica de las unidades económicas del deporte. La razón: es un crédito comercial que opera para ganar tiempo y no siempre planeado para sanear pasivos. En qué consiste este experimento financiero para la salud económica de las empresas productoras del producto de mayor consumo en la industria del entretenimiento. ⇒ Lectura completa del documento.

