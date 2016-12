¿Qué ocurre si fallas en lo que más te importa? Aveces, un contratiempo te da la habilidad de seguir tu voz interior.

“Qué me hizo ser quien soy” Es el título de la reciente obra de BERNIE SWAIN, el fundador y presidente de Washington Speakers Bureau. En inglés: What Made Me Who I Am. En ella consigna la “vida en una historia” de quienes han trascendido en la sociedad como cultores de la productividad en campos como economía, deporte, periodismo y política. ¿Puede identificar a la persona, evento o influencia que lo convirtió en lo que usted es como líder y ser humano? La respuesta buscada era encontrar en cada uno los momentos e influencias que aún los inspiran y motivan como ejemplos a seguir por millones de consumidores. Para el entrenador de la selección de basquetbol de Estados Unidos, MIKE KRZYZEWSKI (foto), fue su madre, que sólo tuvo ocho años de educación. Su consejo hogareño de siempre: “subirse al autobús correcto… Lleno de buenas personas” fue el arquetipo que lo llevó a sobresalir como gerente de campo notable en la industria mundial del baloncesto. El mariscal de campo de la NFL, TERRY BRADSHAW, tuvo que transitar por dolorosas conversaciones para que llegara al propio. Como primera elección de los acereros de Pittsburgh en el draft de la NFL, le prestaba poca atención a sus instructores, perdía el tiempo en los entrenamientos y exhibía bravuconadas para disfrazar su inseguridad al ser un chico sureño del campo en una ciudad del norte. Sin embargo, conforme las derrotas se acumularon en la cancha, ya no pudo sostener su disfraz de temerario. Una noche, rompió a llorar en su departamento, rezó y escuchó una voz que le decía que reaccionara. “Fui al entrenamiento al día siguiente y me dediqué a cultivar una nueva actitud.” Luego pasó a convertirse en sólo uno de tres mariscales de campo que han ganado cuatro Súper Tazones. Ha pasado por su mente la pregunta: Qué me hizo ser quien soy. Si aún no ha trascendido, he aquí algunas vidas en historias de arquetipos de la productividad que le podrían ayudar a encontrar el suyo.» + ¡lectura completa del documento…+





Compartir con más ejecutivos y profesionales