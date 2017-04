Por qué la idea de que el ganador se lleva todo no juega en la economía digital

La economía basada en la tecnología digital hace posible que los desafiantes entren al mercado con un costo mínimo.

La tecnología y la conectividad agilizaron su desarrollo e hicieron que los productores informáticos descubrieran un nuevo consumidor: el espectador de un estadio joven, impredecible y predispuesto al gasto, al que es difícil llegar con medios tradicionales. Bajo este principio de la Teoría de la Larga Cola (Internet, una estantería para todo) nacieron los eSports, un fenómeno cultural que ha provocado la transición de simples competiciones de videojuegos entre amigos a grandes competiciones seguidas en enormes recintos deportivos y con una masa de millones de espectadores en línea. En efecto, la economía basada en la tecnología digital hace posible que los desafiantes entren al mercado con un costo mínimo. La competencia de precios no importa mucho, ya que, de todos modos, los ganadores no le están cobrando nada a algunos de sus consumidores. Nadie paga para enviar recibir y mensajes en WhatsApp. Así la teoría de que el ganador toma todo no describe a la mayoría de las plataformas de la economía digital. ⇒ Lectura completa..+

