Comercio irracional es igual a religión de la marca

En The Tipping Point, Malcolm Gladwell plantea que “las religiones no se esparcen a través de la fuerza de sus carismáticos fundadores, sino a través del celo emocional de los seguidores, que pasan sus días marinando en el dogma que perpetúa la religión. Entre más una comunidad acuerda intercambiar ideas alrededor del dogma, sus integrantes se vuelven más emocionales acerca de las ideas que comparten. A su vez, estas personas influyen a sus comunidades y se motivan para atraer nuevos seguidores hacia la religión”. En el mundo de la persuasión de consumo del deporte como producto, la relación es igual. El apego por una identidad personal o corporativa se convierte en una relación que supera lo racional. Esta conexión emocional ha sido elevada a un Ritual que produce tanto respuestas frente a la vitrina como reconocimiento de marca. Entre más momentos comunitarios más podrá crecer la religión de la marca. En su libro “Jab, Jab, Jab, Right Hook,” Gary Vaynerchuk escribe que “los gerentes comunitarios deberían seleccionar estos momentos sociales (lo que llama jabs) para provocar una reacción emocional en los seguidores. Una serie de estos jabs creará una llamada a la acción para que los consumidores la sigan (el Right Hook o gancho derecho)”. → Siga la lectura completa de este documento…+

